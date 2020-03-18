Вахтовики "Газпром добыча Надым" из-за коронавируса вместо одного месяца будут трудиться два с половиной

Вахта сотрудников "Газпром добыча Надым" из-за коронавируса вместо одного месяца продлится два с половиной. Заявление об этом главы компании Игоря Мельникова опубликовано в официальной группе предприятия "ВКонтакте", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Работа на объектах компании идёт в штатном режиме. Мы ни в коем случае не должны допустить проникновение коронавируса на наши объекты. С этой целью в проводится целый комплекс профилактических мероприятий. Начиная с марта, мы вынуждены разово увеличить продолжительность вахты на объектах полуострова Ямал до двух с половиной месяцев, на объектах Надым – Пур – Тазовского региона – до полутора месяцев", - отметил Мельников.

В течение года организация выйдет на обычный баланс рабочего времени.

"То есть те, кто сейчас вынужденно дольше поработает, позже дольше отдохнет. Для поддержания финансового положения семей вахтовиков, чей отдых вынужденно сейчас затянется, мы приняли решение платить им аванс в размере до половины должностного оклада (месячной тарифной ставки) на дату аванса с учётом районного коэффициента и северной надбавки", - подытожил гендиректор.