Футболисты "Урала" получили мини-отпуск из-за приостановки чемпионата России

Футбольный клуб "Урал" принял решение изменить график тренировочного процесса в связи с приостановкой сезона.

Напомним, накануне было принято решение о приостановке чемпионата России до 10 апреля из-за ситуации с китайским коронавирусом. Также на неопределенный срок перенесен матч Кубка страны между "Уралом" и ярославским "Шинником".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, сегодня днем состоялось собрание, на котором руководство и тренерский штаб объявили футболистам дальнейшие планы. На ближайшие четыре дня игроки получили отдых, тренировки возобновятся в понедельник, 23 марта.

Начиная с этого дня команда будет работать небольшими группами по индивидуальной программе. При этом все занятия будут проходить в Екатеринбурге.

Напомним, ранее президент "Урала" Григорий Иванов выступил против приостановки чемпионата России.