28 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Китай, коронавирус (2020) | Фото: baijiahao.baidu.com

За сутки в России выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом

Оперативный штаб обновил данные по количеству заболевших коронавирусом COVID-19 в России. Оказалось, что за сутки их стало больше на 33, всего 147 случаев. Полностью вылечившимися по-прежнему числятся только пять человек, проведено более 122 тыс. тестов на вирус.

По одному новому заболевшему выявлено в Томской и Новосибирской областях, остальные выявлены в Москве. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса остается 17 904 человека.

При этом не нашла подтверждения информация о новых выявленных случаях коронавируса в Екатеринбурге, о которых ранее сообщил ряд СМИ без упоминания источника.

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За сутки в России выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом

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Теги: коронавирус в россии, covid-19, коронавирус, заболевшие за сутки, тесты



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