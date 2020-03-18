За сутки в России выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом

Оперативный штаб обновил данные по количеству заболевших коронавирусом COVID-19 в России. Оказалось, что за сутки их стало больше на 33, всего 147 случаев. Полностью вылечившимися по-прежнему числятся только пять человек, проведено более 122 тыс. тестов на вирус.

По одному новому заболевшему выявлено в Томской и Новосибирской областях, остальные выявлены в Москве. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса остается 17 904 человека.

При этом не нашла подтверждения информация о новых выявленных случаях коронавируса в Екатеринбурге, о которых ранее сообщил ряд СМИ без упоминания источника.