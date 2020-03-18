В Челябинске УФАС потребовала от УК прекратить размещать на рекламной конструкции информацию о должниках за ЖКХ

УФАС потребовала от управляющей компании "Домоуправ-Челябинск" прекратить размещать на рекламной конструкции информацию о должниках за ЖКХ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, УК разместила на рекламной конструкции сведения о задолженности граждан за коммунальные услуги с указанием адресов их проживания.

В УФАС считают, что это не является рекламой, поэтому рекламная конструкция используется не по целевому назначению. Это может противоречить требованиям закона о рекламе.

Ведомство подготовило письмо в адрес УК, где указало на необходимость прекращения дальнейшего распространения указанной информации.