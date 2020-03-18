"Хотелось бы повыше": Песков высказался по поводу нефти по 28 долларов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стоимость нефти на мировых рынках. "Это низкая цена, хотелось бы повыше", - заявил он журналистам.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в среду, 18 марта, цена на нефть европейской марки Brent опустилась до $27,65 (-4% к предыдущему дню) на Лондонской бирже, американская WTI подешевела до $25,39 (-6,9%). Два дня назад Brent, к которой привязана и российская цена на нефть, стоила $30 за баррель.

Напомним, нефтяные цены на мировых рынках обрушились после того, как России и Саудовской Аравии (читай ОПЕК) не удалось договориться о сокращении добычи во втором квартале ради удержания цен (они стали снижаться раньше из-за коронавируса). После срыва сделки саудииты начали наращивать добычу.