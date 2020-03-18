Депутаты Прикамья будут голосовать в режиме онлайн в случае ЧС или режима повышенной готовности

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Прикамья будут голосовать в режиме онлайн в случае ЧС или режима повышенной готовности

Депутаты заксобрания Пермского края на завтрашнем заседании рассмотрят вопрос о порядке работы краевого парламента при введении режима повышенной готовности и ЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого заксобрания.

Автором инициативы стал спикер Валерий Сухих. Предложенный им законопроект предусматривает работу заксобрания Прикамья в дистанционном режиме.

"Такая поправка в закон позволит парламенту оставаться работоспособным, оперативно принимать важные для жизнедеятельности региона решения. На сегодняшний день техническое оснащение Законодательного собрания позволяет обеспечить бесперебойную работу и проведение дистанционного заседания", - говорится в сообщении.

Вопросы повестки будут рассматриваться в режиме видеоконференцвязи, а также путем проведения заочного голосования на базе приложения "Единый виртуальный кабинет депутата".

Сам Валерий Сухих подчеркнул, что период ЧС регион не должен быть парализован и парламент готов оперативно работать в любых условиях.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты Прикамья будут голосовать в режиме онлайн в случае ЧС или режима повышенной готовности

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: режим повышенной готовности, режим ЧС, заксобрание Прикамья, депутаты, голосование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети