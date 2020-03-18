Депутаты Прикамья будут голосовать в режиме онлайн в случае ЧС или режима повышенной готовности

Депутаты заксобрания Пермского края на завтрашнем заседании рассмотрят вопрос о порядке работы краевого парламента при введении режима повышенной готовности и ЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого заксобрания.

Автором инициативы стал спикер Валерий Сухих. Предложенный им законопроект предусматривает работу заксобрания Прикамья в дистанционном режиме.

"Такая поправка в закон позволит парламенту оставаться работоспособным, оперативно принимать важные для жизнедеятельности региона решения. На сегодняшний день техническое оснащение Законодательного собрания позволяет обеспечить бесперебойную работу и проведение дистанционного заседания", - говорится в сообщении.

Вопросы повестки будут рассматриваться в режиме видеоконференцвязи, а также путем проведения заочного голосования на базе приложения "Единый виртуальный кабинет депутата".

Сам Валерий Сухих подчеркнул, что период ЧС регион не должен быть парализован и парламент готов оперативно работать в любых условиях.