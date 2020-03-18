Готовится к коронавирусу? Глава уральского города поручил организовать срочное захоронение трупов людей

На Среднем Урале глава Камышловского городского округа Алексей Половников издал примечательное в условиях коронавируса постановление. Документ называется "Об организации срочного захоронения трупов людей в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории КГО" и опубликован на официальном сайте муниципалитета, передает корреспондент Накануне.RU.

В постановлении говорится, что оно принимается "с целью заблаговременной подготовки, организации, проведения и всестороннего обеспечения работ по поиску, извлечению, опознанию и захоронению тел (останков) погибших в случае возникновения военных действий (или вследствие этих действий), а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повлекших массовое поражение населения с летальным исходом". В этой связи и создается комиссия по срочному захоронению трупов.

В нее вошли первый замглавы администрации Евгений Бессонов, начальник отдела гражданской обороны и пожарной безопасности Александр Удалов, глава полиции Камышлова Алексей Кириллов и другие. Как пишут "Вечерние ведомости", документ уже успел вызвать панику среди местного населения.

Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности. Также он создал оперативный штаб по противодействию коронавирусу и сам же его возглавил.