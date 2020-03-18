28 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Владимир Путин, Конституция (2020) | Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено из-за коронавируса – Песков

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено, если ситуация с коронавирусом станет опасной для граждан, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что решение примет Путин.

Указ о назначении днем общероссийского голосования 22 апреля Путин подписал накануне. Тогда же Песков опроверг информацию о возможном переносе голосования на 12 июня и говорил, что альтернативные даты пока не рассматриваются.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что "никто не собирается проводить голосование по поправкам в Конституцию РФ, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться". При этом пока комиссия продолжает подготовку к голосованию.

Говоря о мерах по предупреждению коронавирусной инфекции в стране, Песков также рассказал, что может быть перенесен весенний призыв в армию. По этому вопросу правительство и администрация президента будут консультироваться с Минобороны в ближайшее время.

Кстати, Песков похвастался, что сам сдал тест на коронавирус, и он оказался отрицательным, а сама процедура заняла 12 часов. При этом он не стал говорить, делал ли тест Путин, заметив только, что график президента является лучшим показателем его здоровья. Сегодня глава государства, напомним, приедет в Крым, где встретится с общественностью и вручит госнаграды.

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Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено из-за коронавируса – Песков

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Теги: поправки в конституцию, общероссийское голосование, дмитрий песков, перенос, коронавирус в россии, коронавирус, covid-19



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