Губернатор Ямала опроверг сообщения о "закрытии округа" и "карантине в Сабетте"

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своём Instagram прокомментировал распространяемую информацию о "закрытии округа" на въезд и "карантине в Сабетте", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мне в директ и комментарии приходит много сообщений о распространении фейков. Это информация о том, что въезд в наш округ закрыт, Сабетта – на карантине, а родителей школьников якобы наказывают за то, что их дети находятся в школах или даже в общественном транспорте. Конечно, всё это неправда", - отметил губернатор.

Он напомнил, что увеличение сроков вахты имеет рекомендательный характер.

"Каждое предприятие взвешивает все "за" и "против" и принимает решение самостоятельно. В том числе, как компенсировать временные неудобства своим сотрудникам. У нас работают достоверные и оперативные каналы информации о ситуации с коронавирусом на Ямале", - подытожил Артюхов.