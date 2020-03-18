28 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Вадим Шумков, Дмитрий Артюхов, Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Ямала опроверг сообщения о "закрытии округа" и "карантине в Сабетте"

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своём Instagram прокомментировал распространяемую информацию о "закрытии округа" на въезд и "карантине в Сабетте", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мне в директ и комментарии приходит много сообщений о распространении фейков. Это информация о том, что въезд в наш округ закрыт, Сабетта – на карантине, а родителей школьников якобы наказывают за то, что их дети находятся в школах или даже в общественном транспорте. Конечно, всё это неправда", - отметил губернатор.

Он напомнил, что увеличение сроков вахты имеет рекомендательный характер.

"Каждое предприятие взвешивает все "за" и "против" и принимает решение самостоятельно. В том числе, как компенсировать временные неудобства своим сотрудникам. У нас работают достоверные и оперативные каналы информации о ситуации с коронавирусом на Ямале", - подытожил Артюхов.

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Губернатор Ямала опроверг сообщения о "закрытии округа" и "карантине в Сабетте"

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Теги: Дмитрий Артюхов, губернатор Ямала, Instagram, Сабетта



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