28 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
туризм, карта, чемодан (2016) | Фото: arks-org.ru

Югорчанам по "горячей линии" помогут отказаться от туристических путевок

В Югре в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире с сегодняшнего дня начинает работу "горячая линия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Жители региона смогут обратиться на нее по вопросам оказания туристических услуг, в том числе насчет возврата денег за тур и за отдельные туристские услуги.

Югорчане могут позвонить по телефонам: (3467) 36-00-03 добавочный 1600 (отдел защиты прав потребителей управления) - (3467) 36-30-88 (Консультационный центр для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре").

Также проконсультироваться можно по телефонам горячих линий территориальных отделов управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре:

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Югорчанам по "горячей линии" помогут отказаться от туристических путевок

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Теги: туристы, путевка, горячая линия



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