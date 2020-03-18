Экс-главу следственного управления СКР по Москве Дрыманова приговорили к 12 годам колонии

В Москве оглашен приговор экс-главе главного следственного упрвавления СКР по Москве Александру Дрыманову.

Суд приговорил Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, также ему вынесен штраф в размере 196 млн руб. Судья признал его виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова, передает ТАСС.

Также Дрыманова лишили звания генерал-майора юстиции и права работать в правоохранительных органах на пять лет.

Глава СУ СКР по Москве Дрыманов был задержан в июле 2018 года. Суд отправил его под арест.

Другие фигуранты дела - бывший начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и экс-глава управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко. Все трое обвиняются ФСБ в получении взятки в размере одного миллиона долларов за содействие в освобождении соратника Шакро Молодого Андрея Кочуйкова (Итальянца).