28 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Александр Дрыманов, (2016) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

Экс-главу следственного управления СКР по Москве Дрыманова приговорили к 12 годам колонии

В Москве оглашен приговор экс-главе главного следственного упрвавления СКР по Москве Александру Дрыманову.

Суд приговорил Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, также ему вынесен штраф в размере 196 млн руб. Судья признал его виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова, передает ТАСС.

Также Дрыманова лишили звания генерал-майора юстиции и права работать в правоохранительных органах на пять лет.

Глава СУ СКР по Москве Дрыманов был задержан в июле 2018 года. Суд отправил его под арест.

Другие фигуранты дела - бывший начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и экс-глава управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко. Все трое обвиняются ФСБ в получении взятки в размере одного миллиона долларов за содействие в освобождении соратника Шакро Молодого Андрея Кочуйкова (Итальянца).

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Экс-главу следственного управления СКР по Москве Дрыманова приговорили к 12 годам колонии

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Теги: александр дрыманов, суд, приговор, взяточничество, в особо крупном размере, колония строгого режима



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Развитие сюжета:

Ранее 08.04.2020 11:43 Мск Приговор Дрыманову могут отменить

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