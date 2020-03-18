Россия ограничивает рейсы в США, Великобританию и ОАЭ

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин подписал распоряжение, ограничивающее полеты в США, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты.

На сайте правительства говорится, что ограничение будет действовать с полуночи 20 марта (мск). Исключение составят рейсы из Шереметьево (и обратно) в Лондон, Нью-Йорк и Абу-Даби. Очевидно, выполнять их будет "Аэрофлот".

Также могут быть осуществлены чартерные рейсы с целью эвакуации россиян и вывоза за границу граждан указанных стран.

Между тем, акции "Аэрофлота" в среду, 18 марта, обвалились на Московской бирже на 12% ко вчерашнему дню. В последний раз они были на уровне 56,8 руб. за акцию в 2016 году. "Аэрофлот" был вынужден отменить очень большое количество зарубежных рейсов, которые составляют большую часть перевозок компании.