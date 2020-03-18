Ватикан рассекретил компромат на "папу Гитлера" Пия XII

Ватикан открыл доступ к архивным документам времен понтификата Пия XII (1939-1958), из которых шесть лет приходятся на время фашистских режимов в Италии и Германии и могут содержать компромат на понтифика.

Архив насчитывает 16 млн страниц. Некоторые историки считают, что могут появиться документально подтвержденные свидетельства или прямого сотрудничества Ватикана с фашистскими режимами, или попустительства преступлениям. Британский историк Джон Корнуэлл в 2000 году написал книгу "Папа Гитлера: Тайная история Пия XII".

За хорошие отношения с хорватскими фашистами МИД Великобритании назвал Пия XII "величайшим моральным трусом нашего времени".

Интересно, что места в зале, где возможна работа с документами, уже забронированы до конца 2020 года.

Пий XII известен как консерватор. Не исключено, что нынешний папа Франциск таким образом хочет нанести удар по консервативному крылу Римо-католической церкви и получить дополнительные козыри для более активного продвижения либерализации католицизма, пишет Союз православных журналистов.