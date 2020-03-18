Куйвашев создал оперативный штаб по противодействию коронавирусу и сам же его возглавил

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании оперативного штаба по предупреждению и распространению на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Согласно документу, председателем оперштаба будет сам Куйвашев. Его замами назначены первый вице-губернатор Алексей Орлов и заместитель губернатора Павел Креков. В состав штаба вошли руководители областных управлений Роспотребнадзора, ФСБ и МВД, а также члены правительства, представители инфраструктурных предприятий и общественных организаций.

Ранее профилактику коронавирусной инфекции на Среднем Урале вела областная эпидемическая комиссия.

Напомним, сегодня Евгений Куйвашев также подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности. После этого губернатор обратился к жителям региона и призвал не паниковать.

Накануне в Екатеринбурге был зарегистрирован первый случай нового коронавируса.