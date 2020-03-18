Весенние каникулы у зауральских школьников будут длиться неделю

Весенние каникулы у зауральских школьников будут длиться неделю - как обычно, с 23 по 29 марта.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте образования и науки Курганской области, каникулы не будут продлевать из-за эпидемии коронавируса.

Ранее в соцсетях прошла информация, что каникулы для школьников региона будут длиться с 23 марта по 12 апреля - эта информация является фейковой.

До 12 апреля школьники будут учиться, но дистанционно. Однако эта дата - предварительная, все будет зависеть от решения регионального Оперативного штаба.