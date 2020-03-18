Глава избиркома отчитался о готовности Екатеринбурга к голосованию по поправкам в Конституцию

Екатеринбург готов к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом заявил председатель избирательной комиссии города Вадим Антошин.

По его словам, в уральской столице уже проведена ревизия помещений для голосования, проверено технологическое оборудование. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на сегодня в городе насчитывается 555 избирательных участков. Кроме этого, будут созданы 24 временных участка в аэропорту Кольцово, на вокзале, а также в медицинских и других учреждениях для голосования временно пребывающих.

"В оставшиеся до 22 апреля недели мы обязаны довести до каждого жителя уральской столицы все возможные варианты голосования, а их предполагается немало: это и досрочное голосование, и система "Мобильный избиратель" для проживающих не по адресу регистрации, и голосование на дому", - добавил Вадим Антошин.

Напомним, в минувшую субботу Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ. Среди прочего они позволяют ему, как действующему президенту, вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Так называемое народное голосование по поправкам пройдет 22 апреля, этот день официально будет нерабочим. При этом нижнего порога явки нет.