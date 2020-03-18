За рубежом остаются порядка 100 тысяч российских туристов – Ростуризм

Сейчас за рубежом находится около 100 тыс. российских организованных туристов, большая часть – в странах юго-восточной Азии, Карибского бассейна и в Турции, это данные Ростуризма. В ведомстве рекомендовали туристам сообщить о своем местонахождении и состоянии в консульство или посольство, а также держать связь с туроператорами и авиакомпаниями.

В ведомстве также сообщили, что правительство Черногории, запретившее въезд и выезд на территорию страны иностранцев, все-таки разрешит российской авиакомпании "Победа" забрать своих пассажиров, находящихся в аэропорту Тивата. На сайте Ростуризма говорится, что рейсы состоятся 18-21 марта. Тем, кому данные рейсы не подойдут по времени, будет оформлен возврат средств за билеты.

Ранее сообщалось, что Черногория отказывается допускать российские самолеты для вывоза россиян (всего около тысячи человек), но готова сделать это в обмен на доставку в Тиват 50 черногорцев, находящихся в Москве (у них билетов на самолеты "Победы" нет). Telegram-канал ресурса Frequentflyers опубликовал видео из Тивата и сообщил такую информацию: "Аэропорт Тивата открыли, чтобы отправить внутренний рейс в Подгорицу. Застрявшие там российские туристы воспользовались этим, чтобы занять терминал: на улице сидеть, сами понимаете, не очень удобно. Теперь их пытается выгнать охрана аэропорта, но наши не собираются сдавать захваченные позиции".