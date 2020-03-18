На Южном Урале в школах ввели свободное посещение и запретили проведение массовых мероприятий

На территории Челябинской области вводятся ограничительные мероприятия из-за коронавируса. Об этом на заседании регионального штаба по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"После заседания подпишу постановление, которое регламентирует весь комплекс защитных мероприятий, предусмотренных режимом повышенной готовности. В частности, с 19 марта предусматривается по школам свободное посещение занятий по заявлению родителей. Отмечу, что заявление можно будет подать и в электронном виде, также будет организовано дистанционное обучение для тех, кто останется дома. Учреждения дополнительного образования так же переходят на свободное посещение, учреждения начального и средне-специального образования переходят на свободное посещение с поправкой на особенности процесса обучения и специфику учреждения. С завтрашнего дня наши ВУЗы уходят на дистанционное обучение", - заявил глава области.

Детские сады продолжают работать с соблюдением всех профилактических мер.

До 10 апреля вводится запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Временно приостанавливается проведение досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности с числом участников более 50 человек. Творческие коллективы художественной самодеятельности с участием пожилых людей временно приостанавливают свою деятельность.

Также Алексей Текслер обратился к работодателям с просьбой проявить гибкий подход к сотрудникам. В частности, если возникнет необходимость, дать возможность работать дистанционно.

Добавим, что в настоящий момент на территории региона подтвержденных случаев коронавируса не зарегистрировано.