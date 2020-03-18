Шумков попросил зауральцев в ситуации с коронавирусом доверять только официальным источникам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Instagram подвел итоги заседания очередного штаба по противодействию распространения коронавируса. ⠀ ⠀ ⠀



Глава региона отметил, что коронавирусами того или иного типа переболели уже очень многие, а сегодня в мире речь идет о его новом типе под названием COVID-19 - именно он дает особые осложнения на дыхательные пути.

Шумков напомнил, что в Курганской области нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.

"Просьба доверять официальным источникам - никакой заинтересованности скрывать информацию у них нет и быть не может", - отметил губернатор.

По словам Шумкова, маски, которых нет в многих аптеках, помогают только при обычных ОРВИ.

"Ситуация с масками по стране общая - запасы, которые были в аптеках и на складах, просто смели. Мощности производств, выпускающих стандартизованную продукцию, не справляются с резко выросшими запросами", - добавил глава региона.

Он также отметил, что от внутренней дисциплины граждан и способности общества мобилизоваться для решения общих задач зависит порой гораздо больше, чем от работы уполномоченных органов.

"Даже при самых совершенных службах крайне трудно предотвратить риски, которые несут выезды в подешевевшие туры или посещение нерекомендованных массовых мероприятий", - сказал губернатор.