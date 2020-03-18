28 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Военная техника на улицах Парижа в связи с эпидемией коронавируса. (2020) | Фото: twitter.com/Ruptly

Во Франции армия начала эвакуацию заболевших коронавирусом в военный госпиталь

Французские военные начинают эвакуацию заболевших коронавирусом в тяжелом состоянии в мобильный госпиталь в Эльзасе, передает Reuters. Армейский полевой госпиталь будет принимать больных из тех регионов, где медики не справляются с потоком заболевших.

Накануне военная техника появилась на улицах французских городов, в том числе Парижа. И это связано не только с тем фактом, что военные помогают гражданским медикам: в стране фактически введен комендантский час, выходить из дома без объяснительной записки нельзя, перемещение между городами ограничено, а из магазинов работают только продуктовые и аптеки.

Во Франции официально зарегистрировано 7,7 тыс. заболевших коронавирусом COVID-19, 150 человек скончалось.

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Во Франции армия начала эвакуацию заболевших коронавирусом в военный госпиталь

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Теги: коронавирус, covid-19, военный госпиталь, франция, эвакуация



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