Закрытие метро только усугубило ситуацию в Киеве

После закрытия метро в Киеве из-за коронавируса ситуация в городе только ухудшилась. Наземный транспорт забит битком, никто не соблюдает никаких норм и мало кто носит маски. Об этом пишет украинский телеграм-канал "Политика страны", а также заявляют политики и политологи.

Как сообщало Накануне.RU, на Украине ввели жесткие меры для предотвращения распространения заболевания. Закрыты метрополитены, запрещено пассажирское сообщение между городами внутри Украины, а в городах разрешено перевозить только до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах и трамваях, причем только в масках.

Все это привело к резкому ухудшению транспортной обстановки. Так, на въезде в город огромные пробки, так как пригородный транспорт не работает. На остановках толпы людей. Городской транспорт переполнен, нормы о 10 и 20 пассажирах не соблюдаются, большинство людей без масок. Киевляне выкладывают в соцсети фото огромных пробок.

"Время обогащения для таксистов и маршруточников", - написал политолог Сергей Гайдай.

Пользователь Павел Себастьянович пишет, что в Киеве вчера тысячи людей из других городов бегали и искали, на чем добраться домой.

"Жесткость карантина компенсируется необязательностью его исполнения и дуростью исполнителей", - отмечает блогер Андрей Шокотко.

Депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал, что метро нельзя было закрывать - в Европе так не делали. "Это бессмысленный и опасный шаг", - заявил он.

Политолог Руслан Бортник тоже написал, что метро нельзя было закрывать, нужно было лишь ввести дополнительные меры защиты и профилактики.

"Это парализует экономическую жизнь в городе и провоцирует панику, приводит в дополнительным рискам заражения киевлян в наземном транспорте", - отметил Бортник.

А бывший депутат Рады Владимир Олейник пишет, что власть не контролирует ситуацию и Украина будет выходить из эпидемии коронавируса последней.

Также транспортный ажиотаж возник в Харькове.

Напомним, на Украине с 12 марта действует карантин, а с 17 марта приостановлено пассажирское сообщение со всеми странами и запрещен въезд иностранцам. Президент страны Владимир Зеленский обращался к украинцам с просьбой оставаться дома во время карантина, но его мало кто послушал. Всего в стране подтверждено 14 случаев заболевания, два человека умерли.