28 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Законодательное Собрание ЯНАО, Заксо ЯНАО (2015) | Фото: Заксо ЯНАО

На Ямале могут перенести заседание заксобрания из-за коронавируса

Мартовское заседание заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа могут перенести на апрель, передает корреспондент Накануне.RU.

Само заседание запланировано на 26 марта. В список вопросов входит отчет начальника УМВД по ЯНАО Александра Удовенко о работе полиции в прошлом году, доклад регионального бизнес-омбудсмена Владимира Елизарова, изменения в закон о материнском капитале и утверждение членов общественной палаты.

В окружном парламенте уточнили, что вопрос такой действительно обсуждается, однако точного решения пока нет.

"Если будет принято решение о переносе заседания - об этом будет объявлено", - уточнил собеседник агентства.

Депутат заксобрания Елена Кукушкина в беседе с корреспондентом Накануне.RU сообщила, что ей о переносе заседания пока ничего неизвестно, однако эту меру она назвала разумной, поскольку на заседаниях присутствует много человек, помимо депутатов присутствуют и журналисты, и представители общественности.

Напомним, на Ямале был введен режим повышенной готовности, отменяются все спортивные, зрелищные и иные мероприятия. Под отмену попал, в частности, День оленевода. Отметим, что в регионе официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом пока нет.

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На Ямале могут перенести заседание заксобрания из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, заксобрание, заседание



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Ранее 25.03.2020 07:40 Мск Заксобрание Ямала переходит в режим ВКС

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