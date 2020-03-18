На Ямале могут перенести заседание заксобрания из-за коронавируса

Мартовское заседание заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа могут перенести на апрель, передает корреспондент Накануне.RU.

Само заседание запланировано на 26 марта. В список вопросов входит отчет начальника УМВД по ЯНАО Александра Удовенко о работе полиции в прошлом году, доклад регионального бизнес-омбудсмена Владимира Елизарова, изменения в закон о материнском капитале и утверждение членов общественной палаты.

В окружном парламенте уточнили, что вопрос такой действительно обсуждается, однако точного решения пока нет.

"Если будет принято решение о переносе заседания - об этом будет объявлено", - уточнил собеседник агентства.

Депутат заксобрания Елена Кукушкина в беседе с корреспондентом Накануне.RU сообщила, что ей о переносе заседания пока ничего неизвестно, однако эту меру она назвала разумной, поскольку на заседаниях присутствует много человек, помимо депутатов присутствуют и журналисты, и представители общественности.

Напомним, на Ямале был введен режим повышенной готовности, отменяются все спортивные, зрелищные и иные мероприятия. Под отмену попал, в частности, День оленевода. Отметим, что в регионе официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом пока нет.