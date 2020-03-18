Задержан мужчина, устроивший поножовщину возле суда в Первоуральске

В Свердловской области задержан мужчина, устроивший поножовщину возле суда в Первоуральске.

Напомним, в среду утром возле судебного участка №8 мирового суда города мужчина с ножом напал на свою гражданскую жену. От полученных ранений женщина погибла на месте, также пострадал пытавшийся ей помочь судебный пристав.

Злоумышленник скрылся и был объявлен в розыск. Возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в данный момент фигурант установлен и задержан: его нашли в подъезде одного из домов в Первоуральске. В ближайшее время ему предъявят обвинение и решат вопрос о заключении под стражу.

"Подозреваемого в убийстве жительницы Первоуральска в 13.30 по местному времени задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из территориального ОВД. Злоумышленника "взяли" в подъезде жилого дома, в котором проживает его мать. Он передан для дальнейшей работы нашим коллегам в региональный СКР", - добавил пресс-секретарь свердловского Главка полиции Валерий Горелых.

Имя задержанного правоохранители не называют. По данным Telegram-каналов, мужчину зовут Вячеслав Попов.