28 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Вячеслав Попов (2020) | Фото: telegram/Mash

Задержан мужчина, устроивший поножовщину возле суда в Первоуральске

В Свердловской области задержан мужчина, устроивший поножовщину возле суда в Первоуральске.

Напомним, в среду утром возле судебного участка №8 мирового суда города мужчина с ножом напал на свою гражданскую жену. От полученных ранений женщина погибла на месте, также пострадал пытавшийся ей помочь судебный пристав.

Злоумышленник скрылся и был объявлен в розыск. Возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям.

Вячеслав Попов(2020)|Фото: telegram/Mash

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в данный момент фигурант установлен и задержан: его нашли в подъезде одного из домов в Первоуральске. В ближайшее время ему предъявят обвинение и решат вопрос о заключении под стражу.

"Подозреваемого в убийстве жительницы Первоуральска в 13.30 по местному времени задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из территориального ОВД. Злоумышленника "взяли" в подъезде жилого дома, в котором проживает его мать. Он передан для дальнейшей работы нашим коллегам в региональный СКР", - добавил пресс-секретарь свердловского Главка полиции Валерий Горелых.

Имя задержанного правоохранители не называют. По данным Telegram-каналов, мужчину зовут Вячеслав Попов.

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Задержан мужчина, устроивший поножовщину возле суда в Первоуральске

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Теги: суд, Первоуральск, задержание



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Ранее 20.03.2020 14:23 Мск Уралец, устроивший поножовщину в здании суда, арестован на два месяца

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