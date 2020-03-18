СКР завершил расследование дела историка Соколова – оно передано в Генпрокуратуру

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Он обвиняется по двум статьям: ч.1 ст.105 (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия).

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По данным следствия, Олег Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко. В ходе следствия он признал свою вину, говорится в сообщении Следственного комитета.

Сейчас для утверждения обвинительного заключения дело направлено в Генеральную прокуратуру.

По 222-й статье обвинение Соколову было предъявлено в конце февраля 2020 года. В квартире у историка нашли обрез мелкокалиберной винтовки ТОЗ-17. Из этого оружия, по версии следствия, были произведены выстрелы в висок Анастасии Ещенко после того, как она потеряла сознание в результате попытки ее задушить. Причиной смерти девушки, согласно выводам экспертов, стали именно огнестрельные ранения головы.

Предположительно, в суд дело может поступить в начале апреля. Слушаться по существу оно, вероятнее всего, будет в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.