СКР завершил расследование дела историка Соколова – оно передано в Генпрокуратуру

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Санкт-Петербург Москва
Олег Соколов на реконструкции Бородинской битвы, 4 сентября 2016 года (2019) | Фото: Кирилл Калиников / Sputnik / Scanpix / LETA

СКР завершил расследование дела историка Соколова – оно передано в Генпрокуратуру

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Он обвиняется по двум статьям: ч.1 ст.105 (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия).
Читайте также:

По данным следствия, Олег Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко. В ходе следствия он признал свою вину, говорится в сообщении Следственного комитета.

Сейчас для утверждения обвинительного заключения дело направлено в Генеральную прокуратуру.

По 222-й статье обвинение Соколову было предъявлено в конце февраля 2020 года. В квартире у историка нашли обрез мелкокалиберной винтовки ТОЗ-17. Из этого оружия, по версии следствия, были произведены выстрелы в висок Анастасии Ещенко после того, как она потеряла сознание в результате попытки ее задушить. Причиной смерти девушки, согласно выводам экспертов, стали именно огнестрельные ранения головы.

Предположительно, в суд дело может поступить в начале апреля. Слушаться по существу оно, вероятнее всего, будет в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СКР завершил расследование дела историка Соколова – оно передано в Генпрокуратуру

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: скр, олег соколов, расследование, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.02.2020 13:06 Мск Историку-расчленителю Олегу Соколову предъявили еще одно обвинение

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети