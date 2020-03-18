Екатеринбуржцы обрывают телефоны городских касс - из-за коронавирусных ограничений под вопросом оказались концерты и шоу

В связи с пандемией коронавирусной инфекции на территории Свердловской области в качестве дополнительной меры защиты введен запрет на проведение мероприятий численностью более 50 человек. Оперный театр и Цирк Екатеринбурга закрыли свои двери до того, как ситуация нормализуется. Повсеместно отменяются и переносятся концерты и выступления, а телефонная линия городских зрелищных касс перегружена с самого утра. Накануне.RU решило разобраться в вопросе и выяснить, накрылись ли коронавирусом планы жителей уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, указ, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым, не предусматривает конкретных распоряжений по работе таких общественных мест, как кинотеатры. Именно поэтому руководство каждого зала отдельно решает, как выполнять распоряжение.

Так, Киномакс в Москве уже уведомил своих зрителей о введении ограничения на продажу билетов до 50 штук на один сеанс. При корректировке расписания будет предусмотрено, чтобы люди, выходящие из кинозалов, не пересекались с большим количеством людей, пришедших на сеанс в этот же зал. А для минимизирования рисков распространения вирусной инфекции, руководство кинотеатра ввело свободную рассадку по специальной цене, что позволяет выбрать любое понравившееся место уже после приобретения билета.

Поскольку сеть Киномакс объединяет 36 кинотеатров в 24 городах страны, не исключено, что и в Екатеринбурге зал сети в ТРЦ "Мегаполис" также перейдет на схожий режим. Другие кинотеатры города, как, например, Дом Кино, все еще размышляют, как будут осуществлять свою деятельность на период введенных ограничений. А на данный момент каждый из них приостановил бронирование билетов на киносеансы.



Посетителям мероприятий Телеклуба, Дома Печати и Фабрики (бывший клуб Свобода) сильно переживать не стоит. Все концерты и шоу, запланированные на весенний сезон 2020 г., будут перенесены на более поздние числа весны или осень. Все приобретенные билеты: купленные и выигранные в конкурсах, останутся действительными вне зависимости от даты, напечатанной на них. Об этом на своей странице ВК написали сами менеджеры "Телеклуб групп".

На момент публикации журналисту Накануне.RU не удалось дозвониться до "Зрелищных касс Екатеринбурга" - очередь на ответ оператора более 50 человек и периодически звонки сбрасываются. Для выяснения ситуации с уже купленными билетами рекомендуется обращаться напрямую к организаторам мероприятия.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев выступил с обращением к жителям Свердловской области после введения в регионе режима повышенной готовности из-за нового китайского коронавируса и призвал "не поддаваться панике".