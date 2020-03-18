Россия ограничит въезд с территории ДНР для лиц без российского гражданства

Россия на время вводит ограничения въезда на свою территорию жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), у которых нет российского гражданства. Это связано с эпидемией коронавируса COVID-19. Об ограничении сообщили в пограничном управлении УФСБ по Ростовской области.

Ранее подобные ограничения (для лиц без российского гражданства) были введены на границе с Белоруссией и Казахстаном.

Украина запретила пересечение своей границы с территории ДНР и ЛНР даже для тех людей, которые имеют украинское гражданство, но прописаны в Донецке или других населенных пунктах республик.

Ранее глава МВД Арсен Аваков завил, что в Горловке 12 человек заболели коронавирусом. Однако это не подтвердили в СНБО Украины. Там заявили об одном известном им случае.