28 Сентября 2020
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Дом футбола в Минске (2020) | Фото: &quot;Ассоциация &quot;Белорусская федерация футбола&quot;

Чемпионат Беларуси по футболу стартует по расписанию и с допуском болельщиков на трибуны

"Ассоциация "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) приняла решение проводить матчи по намеченному расписанию.
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Как сообщает пресс-служба АБФФ, по итогам видеоконференции и консультаций с участием Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), посвящённой распространению вируса COVID-19, было принято решение, что матчи белорусского элитного дивизиона пройдут по намеченному календарю и в стандартном режиме.

"АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за её пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности", - также добавили в организации.

Чемпионат высшей лиги страны стартует уже завтра, 19 марта.

Между тем, по последней информации, в Белоруссии количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 увеличилось до 51, пятеро из них выздоровели и были выписаны.

Отметим, что многие страны Европы приостановили свои внутренние чемпионаты. Накануне UEFA приняло решение перенести чемпионат Европы по футболу 2020 года на 2021-й.

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Чемпионат Беларуси по футболу стартует по расписанию и с допуском болельщиков на трибуны

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Теги: футбол, чемпионат Беларуси, матчи, коронавирус



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