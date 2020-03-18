В Белоруссии количество заболевших коронавирусом достигло 51

В Белоруссии количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 увеличилось до 51, пятеро из них выздоровели и были выписаны.

Министерство здравоохранения республики сообщило, что на 8 утра 18 марта девять пациентов имеют выраженные симптомы, остальные "находятся на контроле" с положительными тестами, но у них вирус не дает симптомов.

Пять человек было выписано, трем делают повторный анализ и готовят к выписке. Стоит отметить, что в Белоруссии относительно небольшой процент завозных случаев (из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга), остальные люди просто контактировали с больными и заразились.

Продолжается медицинское наблюдение за 1960 гражданами, прибывшими из неблагополучных стран, в отношении почти 2 700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено.