Глава Перми отправил школьников на досрочные каникулы с 19 марта

На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям мэр Перми Дмитрий Самойлов ввёл в городе досрочные каникулы для школьников с 19 марта, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Решение о посещении ребенком детского сада принимают родители. С 18 марта приостановили работу выставочные центры, библиотеки, театры, культурно-досуговые и концертные центры.

Отдельное внимание уделяется дезинфекции общественного транспорта. Так, перевозчики должны проводить обработку поручней и ручек после каждого рейса, а также в конце смены в парке. Важно, чтобы водители и кондукторы были защищены масками и перчатками.

Напомним, все российские школы с 23 марта по 12 апреля уйдут на каникулы. Это связано с эпидемией коронавируса COVID-19, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Обычно весенние каникулы занимают последнюю неделю марта. То есть всего они будут продлены почти на две недели. Впрочем, это не предел. Во многих странах, например, в Японии их продлили и вовсе до конца апреля.