"Окружающая среда, социализм и мощная левая коалиция". Соратник Лимонова рассказал о его напутствии

Стало известно о последних напутствиях Эдуарда Лимонова соратникам. Среди них было и пожелание активнее участвовать в экологических акциях.

Один из членов "Другой России", интернационалист и сержант армии ДНР Айо Бенес рассказал Накануне.RU, что встречался с Лимоновым незадолго до своей поездки в Шиес, в финале которой он был задержан:

"Он уже болел, чуть-чуть только пообщались. А до этого – [встречались] в марте 2019 г., когда я тоже находился в Москве и участвовал в политических акциях, в течение двух-трёх недель. Лимонов выступал за то, чтобы "Другая Россия" участвовала в коалиции с другими левыми силами России, за активное сотрудничество и даже за создание единой мощной левой коалиции, которая должна, и он уверен, придёт к власти в России и на всём постсоветском пространстве. Он видит, что Советский Союз был своеобразным воплощением Российской империи в социалистической ипостаси.

Он говорил, что надо активно развивать экологическое движение – Шиес, в Челябинске - "Стоп ГОК", против вырубки соснового бора, в Москве - Юго-восточная хорда, против того, чтобы застраивался Лосиный остров".

Айо Бенес напоминает, что Лимонов пожил на Западе, в США, а сам он жил в Великобритании. "И там именно левые, более активно даже, чем в России, именно коммунисты, участвуют в экологических движениях. А буржуев волнует только прибыль, а не положение трудящихся и не окружающая среда. При социализме, в советское время, за каждое срубленное деревце был штраф. В советское время я жил в Латвии и там все дворы были засажены деревьями. Лимонов акцентировал внимание и в беседах с нами, и в статьях на трёх темах: окружающая среда, социализм и поддержка русских на постсоветском пространстве, где они подвергаются дискриминации", - говорит Айо Бенес.

Писатель Эдуард Лимонов скончался вчера в Москве от онкологического заболевания. Согласно его последней воле, похороны состоятся без излишнего шума и будут закрыты от общественности.