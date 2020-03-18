Минспорт рекомендовал отменить все спортивные мероприятия в России до особого распоряжения

Министерство спорта России рекомендует всем спортивным федерациям и организациям отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории страны с 21 марта и до особого распоряжения, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Эта мера связана с распространением коронавируса COVID-19.

Минспорт России также рекомендует исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и иных специалистов из субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин.

Региональным департаментам и министерствам спорта рекомендовано ограничить работу секций, спортшкол и других подразделений, где учатся дети. С 21 марта по 10 апреля занятия будут проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более чем 30 человек.