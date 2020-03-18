Под Курганом высадят сосны, которые с воздуха составят надпись "75 лет Победы"

Под Курганом появится геоглиф, который с воздуха будет читаться "75 лет Победы".

Сосны, которые через годы вырастут и составят надпись, будут высаживать в мае этого года - инициатива о создании такого уникального лесного фонда принадлежит правительству Курганской области.

"Это будет сделано путем посадки лесных культур саженцами сосны в Кетовском районе на расстоянии 6 км от Кургана", - сообщили Накануне.RU в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Зауралья.

Высота букв из деревьев будет 50 метров, ширина - 25 метров, длина всей надписи - 450 метров.

Власти приглашают принять участие в этой акции всех желающих и посадить сосну в честь своего родственника - ветерана Великой Отечественной войны.

В Курганской области уже есть один геоглиф - в Звериноголовском районе лес в форме надписи "Ленину - 100 лет" высадили в 1970 году.