28 Сентября 2020
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75 лет Победы Курганская область
лес, деревья (2018) | Фото:Накануне.RU

Под Курганом высадят сосны, которые с воздуха составят надпись "75 лет Победы"

Под Курганом появится геоглиф, который с воздуха будет читаться "75 лет Победы".

Сосны, которые через годы вырастут и составят надпись, будут высаживать в мае этого года - инициатива о создании такого уникального лесного фонда принадлежит правительству Курганской области.

"Это будет сделано путем посадки лесных культур саженцами сосны в Кетовском районе на расстоянии 6 км от Кургана", - сообщили Накануне.RU в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Зауралья.

Высота букв из деревьев будет 50 метров, ширина - 25 метров, длина всей надписи - 450 метров.

Власти приглашают принять участие в этой акции всех желающих и посадить сосну в честь своего родственника - ветерана Великой Отечественной войны.

В Курганской области уже есть один геоглиф - в Звериноголовском районе лес в форме надписи "Ленину - 100 лет" высадили в 1970 году.

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Под Курганом высадят сосны, которые с воздуха составят надпись "75 лет Победы"

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Теги: геоглиф, сосны, посадка, 75 лет Победы, Курган



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