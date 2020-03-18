Адвокат протеже Кагилева заявила о незаконности приговора

Сегодня Кировский районный суд вынес приговор Олегу Кагилеву и его сообщнику, по версии следствия, Денису Шадрину. Мужчин осудили на 7 лет тюрьмы. Однако, адвокат Шадрина заявила о незаконности приговора. Об этом Наталья Петрова-Разумовская рассказала журналисту Накануне.RU.

"Я, как и мой подзащитный, не согласна с приговором. Он является незаконным, необоснованным и немотивированным. Это очевидно. Есть доводы для обжалования. Мы обжалуем. Мой подзащитный никогда не признавал вину. Более того, выдвигал последовательную версию относительно характера той денежной суммы, которая обсуждалась с Абраменко. На мой взгляд, представлены все доказательства того, что обсуждаемая сумма не носит незаконный характер и не являлась взяткой. Было доказано, что и Кагилев и Шадрин вкладывали свои денежные средства в строительство объекта "Синегорец". Та денежная сумма, которая обсуждалась, была ничем иным, как попыткой вернуть средства, вложенные ранее", - заявила адвокат.

Кроме того, юрист отметила недобросовестность следствия.

"Есть одно обстоятельство. Кагилеву и Шадрину вменяется преимущество для того, чтобы они могли одержать победу на торгах для реконструкции "Синегорца". Суд говорит о том, что Шадрину была предоставлена первая часть заявки, которая была размещена электронно. Это не так. Такой вывод связан с недобросовестным исследованием документов в деле. Это никакие не оценочные характеристики. Судом исследована заявка, которая поступила Шадрину и та, которая размещена на электронной площадке. Эти документы отличаются. В них есть исправления. Это опровергает все обвинения", - заключила она.

Теперь защита подаст соответствующие жалобы.

Напомним, Кировский районный суд Екатеринбурга определился с наказанием для экс-депутата гордумы и бывшего чиновника облправительства Олега Кагилева. Экс-главу Управления капитального строительства Свердловской области обвиняют во взяточничестве. Денис Шадрин, по версии следствия, выступал посредником при передаче денег. Кагилев считается близким к бывшему "серому кардиналу" мэрии и экс-вице-губернатору Владимиру Тунгусову. Он входил в скандальный список Тунгусова на выборах в гордуму Екатеринбурга в 2018 году. Информация о деле Кагилева появилась на фоне зачистки Тунгусова и его команды из свердловской политики.