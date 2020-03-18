Письмо ветеранов ЗиД, просивших "вывести предприятие из пике", перенаправляют из кабинета в кабинет

Совет ветеранов пермского машзавода имени Дзержинского получил ответ на обращение к губернатору края, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, обращение к и.о. губернатора региона Дмитрию Махонину подано от имени Совета ветеранов ЗиДа. В нём – просьба вывести предприятие из кризиса.

"Обращение перенаправлено в департамент по работе с обращениями граждан. Ждём теперь ответа от него", - сказал Накануне.RU бывший работник ЗиДа Виктор Силин.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Перми состоялась встреча и.о. губернатора края Дмитрия Махонина с главой АО "ВМП "Авитек" Александром Ивановым, на которой решена судьба оборонного машзавода имени Дзержинского – предприятие обеспечено заказами. Позже на встрече с заводчанами Махонин сообщил, что "попросил "Авитек", чтобы заказы, запланированные на этот год, вернули заводу".

"Речь идет о контракте на 400 млн руб. В случае, если заказ будет исполнен в срок, будет подписан другой контракт. На 170 млн руб. Спасибо руководству компании, что оперативно откликнулись и подтвердили эту возможность", - сказал он.

Позже Махонин в своём Instagram сообщил, что "мы (власти) годами занимались культурой, вместо того, чтобы заниматься промышленностью". "Мой план – постараться по максимуму сохранить заводы", - написал Махонин.