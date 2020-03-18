28 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Вячеслав Попов (2020) | Фото: telegram/Mash

Возле суда в уральском городе произошла резня: погибла женщина, пострадал пристав

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области рассказали об обстоятельствах сегодняшнего ЧП в Первоуральске.
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В среду утром возле судебного участка №8 мирового суда Первоуральска мужчина напал с ножом на свою гражданскую жену. От полученных ранений женщина погибла на месте.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, сразу после нападения раненая забежала в здание суда за помощью. Судебный пристав, услышав крики, немедленно бросился на защиту пострадавшей. В результате он получил ранения колюще-режущим предметом в область рук.

"На место происшествия была вызвана бригада "скорой помощи". Нападавший скрылся и был объявлен в розыск", - добавили в ведомстве.

В Сети уже появилось фото подозреваемого. По данным Telegram-каналов, мужчину зовут Вячеслав Попов.

Вячеслав Попов(2020)|Фото: telegram/Mash

Все обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по двум статьям. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, речь идет об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Известно, что сегодня утром суд должен был рассмотреть административное дело о побоях, фигурантом которого был подозреваемый. Однако до начала рассмотрения он убил пострадавшую по данному административному делу и попытался убить судебного пристава и другого мужчину, которые пытались остановить злоумышленника.

Сейчас он объявлен в розыск. На месте происшествия работает усиленная областная следственная группа, устанавливаются и допрашиваются свидетели инцидента.

Вячеслав Попов(2020)|Фото: telegram/Mash

По тревоге поднят личный состав полиции Первоуральска.

"Организован и проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию скрывшегося подозреваемого, на его розыск ориентированы все наряды ОВД. Гражданин, о котором идет речь, и ранее был не в ладах с законом, в 2008 году он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Тем, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61. Конфиденциальность гарантируется", - сообщил официальный представитель регионального Главка Валерий Горелых.

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Возле суда в уральском городе произошла резня: погибла женщина, пострадал пристав

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Теги: пристав, нож, суд, Первоуральск



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