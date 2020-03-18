Карантин в тюменских школах может сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ

Директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер на сегодняшнем брифинге пояснил, что означает дистанционный формат обучения и как карантин отразится на сдаче экзаменов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сам по себе формат дистанционного обучения будет предусматривать своевременное получение ребенком домашних заданий. Здесь без каких-то нововведений и секретов. В таких режимах мы живем во время актированных дней, во время более кратковременных карантинных мероприятиях. И если говорить о трех оставшихся днях учебной третьей четверти, то именно в таком режиме и останемся", - прокомментировал он, добавив, что с сегодняшнего дня после обеда будет налажена бесперебойная работа системы "Электронная школа Тюменской области". Также будет переход из вечернего режима выполнения домашних заданий в режим выполнения их днем.

Помимо электронной школы, некоторые педагоги будут задавать детям отдельные задания - для того, чтобы те, по желанию, могли подтянуть оценки перед окончанием учебной четверти.

Со следующей недели у школьников начинаются каникулы. Возвращаться к учебному процессу после каникул школьники также будут в дистанционном формате, поскольку этот период попадает во время действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Также у Райдера спросили, есть ли изменения в сроках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

"Буквально только что прошло совещание в режиме ВКС связи с федеральным министерством просвещения. Такие темы обозначены. Но решений окончательных пока нет. Нам сегодня объявили, что в части досрочного этапа проведения государственной итоговой аттестации, а это очень небольшая часть ребят - выпускники прошлых лет и спортсмены или творческие ребята, которые не могут в основной период ЕГЭ принимать участие в экзаменах, вот по ним будет сдвижка в расписании. Потому что это точно уже начинающийся период, который невозможно обеспечить в очной форме. А по всем основным периодам и мероприятиям государственной итоговой аттестации пока изменений не предвидится", - сообщил он.

Напомним, вчера в регионе был введен режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещены спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия. Нельзя проводить мероприятия с числом участников более 50 человек. Все образовательные учреждения кроме садиков переходят на дистанционный режим. Садики можно посещать добровольно. Выезд творческих коллективов прекращается. В случае необходимости этот срок может быть продлен.

15 марта стало известно, что в Тюменской области был выявлен больной коронавирусом. Отметим, что для региона это уже второй случай. Тюмень стала первым в России городом, где был выявлен коронавирус. Первой заболевшей стала студентка из Китая.