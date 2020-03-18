Карантин в тюменских школах может сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Тюменская область Уральский ФО
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

Карантин в тюменских школах может сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ

Директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер на сегодняшнем брифинге пояснил, что означает дистанционный формат обучения и как карантин отразится на сдаче экзаменов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сам по себе формат дистанционного обучения будет предусматривать своевременное получение ребенком домашних заданий. Здесь без каких-то нововведений и секретов. В таких режимах мы живем во время актированных дней, во время более кратковременных карантинных мероприятиях. И если говорить о трех оставшихся днях учебной третьей четверти, то именно в таком режиме и останемся", - прокомментировал он, добавив, что с сегодняшнего дня после обеда будет налажена бесперебойная работа системы "Электронная школа Тюменской области". Также будет переход из вечернего режима выполнения домашних заданий в режим выполнения их днем.

Помимо электронной школы, некоторые педагоги будут задавать детям отдельные задания - для того, чтобы те, по желанию, могли подтянуть оценки перед окончанием учебной четверти.

Со следующей недели у школьников начинаются каникулы. Возвращаться к учебному процессу после каникул школьники также будут в дистанционном формате, поскольку этот период попадает во время действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Также у Райдера спросили, есть ли изменения в сроках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

"Буквально только что прошло совещание в режиме ВКС связи с федеральным министерством просвещения. Такие темы обозначены. Но решений окончательных пока нет. Нам сегодня объявили, что в части досрочного этапа проведения государственной итоговой аттестации, а это очень небольшая часть ребят - выпускники прошлых лет и спортсмены или творческие ребята, которые не могут в основной период ЕГЭ принимать участие в экзаменах, вот по ним будет сдвижка в расписании. Потому что это точно уже начинающийся период, который невозможно обеспечить в очной форме. А по всем основным периодам и мероприятиям государственной итоговой аттестации пока изменений не предвидится", - сообщил он.

Напомним, вчера в регионе был введен режим повышенной готовности. До 10 апреля запрещены спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия. Нельзя проводить мероприятия с числом участников более 50 человек. Все образовательные учреждения кроме садиков переходят на дистанционный режим. Садики можно посещать добровольно. Выезд творческих коллективов прекращается. В случае необходимости этот срок может быть продлен.

15 марта стало известно, что в Тюменской области был выявлен больной коронавирусом. Отметим, что для региона это уже второй случай. Тюмень стала первым в России городом, где был выявлен коронавирус. Первой заболевшей стала студентка из Китая.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Карантин в тюменских школах может сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: карантин, департамент образования, режим повышенной готовности



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.03.2020 08:53 Мск В больницах Тюменской области введен карантин

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети