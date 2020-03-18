СКР опубликовал фото второго участника избиения екатеринбургского архитектора

Следственный комитет опубликовал фото мужчины, который может быть причастен к жестокому избиению екатеринбургского архитектора Александра Кротова. Горожан просят помочь в его розыске.

Нападение на Кротова было совершено 10 января, его избили на улице Гагарина. С тех пор мужчина находился в больнице в тяжелом состоянии. Он скончался утром 27 февраля.

Известно, что нападавших было двое. Впоследствии был установлен один из них – бывший сотрудник МЧС Егор Трошин. 5 марта Кировский районный суд отправил его под арест. Своего сообщника он сдавать не стал, заявив, что бил архитектора один.

Однако у следователей есть другая информация. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, установлено, что в тот вечер второй подозреваемый находился в кафе "Аль-шам" на улице Малышева. Его приметы: на вид около 30 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы короткие, речь без дефектов.

"Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией об указанном гражданине, а также о его возможном местонахождении, сообщить имеющиеся сведения по телефону следователя: 8-912-692-08-87", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее друг погибшего архитектора опроверг показания бывшего МЧС-ника Трошина в суде.