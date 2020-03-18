28 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Олег Кагилев (2019) | Фото: Накануне.RU

Экс-глава УКСа Кагилев прокомментировал связь с Тунгусовым

Бывший глава Управления капстроительства Свердловской области Олег Кагилев заявил, что намерен обжаловать приговор суда, который назначил ему семь лет в колонии строгого режима по делу о взятке.

"Я буду обжаловать приговор", - сказал он.

Как передает корреспондент Накануне.RU, также он прокомментировал свою связь с бывшим вице-губернатором Владимиром Тунгусовым.

"Можно ли назвать мое дело политическим? Вы говорите, я близок к Тунгусову? Можно по- всякому говорить", - сказал Олег Кагилев.

Олег Кагилев, Денис Шадрин(2020)|Фото: Накануне.RU

По версии следствия, Олег Кагилев, работая в УКСе, пытался получить взятку в особо крупном размере. Он хотел получить "откат" в 6 млн 600 тыс. руб. от директора компании "СтроймонтажУрал-2000" Виктора Абраменко за предоставление тому права безальтернативной реконструкции спортивного комплекса "Синегорец" в Кушве.

Напомним, что Кагилев считается близким к бывшему "серому кардиналу" мэрии и экс-вице-губернатору Владимиру Тунгусову. Он входил в скандальный список Тунгусова на выборах в гордуму Екатеринбурга в 2018 году. Информация о деле Кагилева появилась на фоне зачистки Тунгусова и его команды из свердловской политики.

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Экс-глава УКСа Кагилев прокомментировал связь с Тунгусовым

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Теги: Олег Кагилев, Владимир Тунгусов



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