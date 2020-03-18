"Дочка" "Газпрома" усилила меры профилактики коронавируса на ямальском месторождении

"Газпромнефть-Ямал" усилила меры профилактики коронавируса на Новопортовском месторождении, сообщили Накануне.RU в компании.

Ежедневно сотрудники проходят предсменный медицинский осмотр на электронных терминалах "ЭСМО", в помещениях функционируют бактерицидные рециркуляторы воздуха "Дезар-7", в цехах установлены дозаторы со средствами для дезинфекции рук с целью профилактики ОРВИ и гриппа. На промысле круглосуточно работают медпункты, где можно получить квалифицированную помощь и консультацию по вопросам профилактики заболеваний.

На Новопортовское месторождение прибывают работники из различных регионов России. Чтобы избежать прибытия на вахту специалистов, потенциально заражённых коронавирусом, усилен входной медицинский контроль за состоянием персонала. Для рабочих, которые сейчас находятся на удалённом объекте, продолжительность вахты увеличат с одного до двух месяцев. Условия обсудят с каждым сотрудником персонально с учётом требований действующего трудового законодательства РФ. Параллельно под новый режим работы адаптируют график вертолётных пассажирских перевозок.

Новопортовское – самое северное и одно из наиболее крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений округа. Расположено в Ямальском районе, в 360 км к северо-востоку от столицы арктического региона, Салехарда, в 30 км от побережья Обской губы. Его извлекаемые запасы категорий C1 и С2 — более 250 млн тонн нефти и конденсата и более 320 млрд "кубов" газа (с учётом палеозойских отложений).