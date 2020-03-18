28 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
курс евро, курс рубля (2018) | Фото: Накануне.RU

Всё выше, выше и выше: курс доллара перевалил за 77 рублей, евро – за 85

Несмотря на то, что накануне правительство РФ и ЦБ представили план по поддержке российской экономики в условиях кризиса, в среду, 18 марта, сразу после открытия биржи курс доллара и евро продолжили путь наверх и установили очередные рекорды.
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Так, курс доллара после открытия поднимался выше 79 руб., но затем спустился до 77 руб. Это четырехлетний рекорд. Еще на прошлой неделе ЦБ устанавливал верхнюю границу для доллара в 75 руб. Аналогичная ситуация с евро – он скакнул выше 85 руб.

Аналитики ждут завтрашнего заседания совета директоров Центрального банка России. Некоторые ожидают, что регулятор пойдет на повышение ключевой ставки, которая сейчас составляет 6%, хотя и снижалась последние полгода. Многие указывают ЦБ на меры, предпринимаемые другими центральными банками мира для поддержки экономики. Например, многие снизили почти до нуля ключевую ставку. Последовательный критик Эльвиры Набиуллиной Олег Дерипаска попросил кого-нибудь перевести для Центробанка в преддверии завтрашнего заседания статью из Financial Times с обзором действий финансовых властей в разных странах в условиях кризиса.

Между тем, пока российские финансовые власти скупо комментируют свои планы в отношении корректировки и ранее считавшегося очень оптимистичным бюджета страны. Так, глава Минфина Антон Силуанов заметил: "Ситуация пока развивается не лучшим образом, пока мы отклоняемся от макропрогноза на год, это коснется и бюджета". При этом первый вице-премьер Андрей Белоусов накануне на совещании президента с правительством продолжал утверждать, что "рубль стабилен".

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Всё выше, выше и выше: курс доллара перевалил за 77 рублей, евро – за 85

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Теги: курс доллара, курс евро, рубль, бюджет



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Развитие сюжета:

Ранее 18.03.2020 20:34 Мск Курс доллара превысил 80 рублей

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