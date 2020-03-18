В Кургане гендиректора фирмы посадили в СИЗО - женщина не платила зарплату сотрудникам и бегала от следствия

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Курганская область
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кургане гендиректора фирмы посадили в СИЗО - женщина не платила зарплату сотрудникам и бегала от следствия

В Кургане генерального директора фирмы "Уралстройпроект" Татьяну Бирюкову посадили в СИЗО за невыплату зарплаты сотрудникам.

Следствие ходатайствовало перед судом именно на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суд ходатайство удовлетворил.

На Бирюкову завели уголовное дело по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, директор на протяжении года, имея денежные средства на расчетном счете предприятия, не выплачивала зарплату 34 работникам.

Общая сумма долга превысила 3 млн руб.

"Руководитель неоднократно получала наличными значительные денежные суммы, не предоставив в последующем документов, подтверждающих их расходование на нужды организации", - добавили в СК.

Бирюкова постоянно не являлась на следственные действия, скрывалась от следователей, и не погашала долги - вплоть до момента ее задержания силовиками.

Сейчас задолженность по заработной плате частично погашена.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Кургане гендиректора фирмы посадили в СИЗО - женщина не платила зарплату сотрудникам и бегала от следствия

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Татьяна Бирюкова, Курган, зарплата, невыплата, Уралстройпроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети