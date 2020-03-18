В Кургане гендиректора фирмы посадили в СИЗО - женщина не платила зарплату сотрудникам и бегала от следствия

В Кургане генерального директора фирмы "Уралстройпроект" Татьяну Бирюкову посадили в СИЗО за невыплату зарплаты сотрудникам.

Следствие ходатайствовало перед судом именно на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суд ходатайство удовлетворил.

На Бирюкову завели уголовное дело по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, директор на протяжении года, имея денежные средства на расчетном счете предприятия, не выплачивала зарплату 34 работникам.

Общая сумма долга превысила 3 млн руб.

"Руководитель неоднократно получала наличными значительные денежные суммы, не предоставив в последующем документов, подтверждающих их расходование на нужды организации", - добавили в СК.

Бирюкова постоянно не являлась на следственные действия, скрывалась от следователей, и не погашала долги - вплоть до момента ее задержания силовиками.

Сейчас задолженность по заработной плате частично погашена.