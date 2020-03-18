28 Сентября 2020
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кот, кошка (2018) | Фото: Накануне.RU

В Якутии из-за карантина по бешенству животных ограничили перевозку в самолетах кошек и собак

В Якутии из-за выявления случаев бешенства у домашних животных введен временный запрет на перевозку кошек и собак на регулярных рейсах авиакомпании "Полярные авиалинии" из Якутска и Магана.

В авиакомпании ссылаются на указ главы республики об установлении карантина по бешенству животных на территории Якутска и городского округа Жатай сроком на 60 дней.

Пока владельцам домашних животных предлагается согласовывать перевозку не менее чем за 48 часов до отправления рейса.

Ранее глава департамента ветеринарии Республики Саха Василий Бураев сообщил, что 3 марта было выявлено бешенство при проведении планового мониторинга в одном из приютов для животных в Якутске.

В рамках карантина запрещено проведение выставок собак и кошек, выводка и натаскивание собак, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного населенного пункта, отлов диких животных, а также торговля домашними животными.

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В Якутии из-за карантина по бешенству животных ограничили перевозку в самолетах кошек и собак

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Теги: карантин, бешенство, кошки, собаки, домашние животные



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