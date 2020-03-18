В феврале промышленное производство выросло на 3,3%

В феврале промышленное производство в России выросло на 3,3% по сравнению с февралем прошлого года. За первые два месяца прирост составил 2,2%, сообщает Росстат.

Наибольший прирост за два месяца отмечен в обрабатывающих производствах - 4,5%. В том числе производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло почти на 30%, бумаги и бумажных изделий - на 11%, пищевых продуктов - на 10%. Также на 10% выросли ремонт и монтаж машин и оборудования, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производство резиновых и пластмассовых изделий.

В производстве важнейших видов продукции наибольший прирост зафиксирован в следующих: компьютеры и их части - 64%, конструкции и детали из алюминия - 49%, автобусы массой более 5 т - 45%, нитки швейные синтетические - 38%, радиоаппаратура - 31%, трансформаторы электрические - 31%, лифты - 30%.

Наибольшее сокращение отмечено в производстве кузовов для автотранспортных средств - в 13 раз. Более чем на 30% сократилось производство бульдозеров, тракторов для сельского хозяйства, оборудования для производства хлебобулочных изделий. Выпуск легковых автомобилей уменьшился на 14%, обуви - на 11%.

Как сообщало Накануне.RU, в 2019 году промышленное производство выросло на 2,4%, хотя его рост замедляется.