В карантинный центр в Челябинске поместили еще десятерых граждан Китая

В Челябинске десятерых граждан КНР, имеющих вид на жительство в России и проживающих в регионе, поместили в областной противотуберкулезный диспансер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

"Следуя алгоритму действий, в аэропорту их встретили сотрудники Роспотребнадзора, измерили температуру и, убедившись, что она не превышает нормальную, перевезли в пункт временного размещения. Сейчас все граждане находятся под наблюдением врачей, признаков заболеваний нет", - рассказали в министерстве здравоохранения.

Всего в карантинном пункте находится 20 человек. правопорядок на территории противотуберкулезного диспансера обеспечивают сотрудники Росгвардии.