28 Сентября 2020
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Общество Курганская область
трасса, пробка, фуры (2018) | Фото:Накануне.RU

С 15 апреля в Кургане ограничат движение машин с нагрузкой свыше 5 тонн

В Кургане с 15 апреля по 14 мая введут временное ограничение для движения транспортных средств, нагрузки на оси которых превышают 5 тонн.

Как рассказали Накануне.RU в администрации Кургана, этот запрет вводится для сохранения автомобильных дорог города, которые весной подвержены переувлажнению и на них от проезда тяжелых машин могут появиться ямы.

Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, на машины, которые перевозят продукты, лекарства, топливо, почту.

Подобный запрет будет введен и летом - с 20 мая по 31 августа, но только в том случае, если температура воздуха будет превышать +32 градуса.

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С 15 апреля в Кургане ограничат движение машин с нагрузкой свыше 5 тонн

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Теги: ограничение, Курган, грузовики



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