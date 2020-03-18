С 15 апреля в Кургане ограничат движение машин с нагрузкой свыше 5 тонн

В Кургане с 15 апреля по 14 мая введут временное ограничение для движения транспортных средств, нагрузки на оси которых превышают 5 тонн.

Как рассказали Накануне.RU в администрации Кургана, этот запрет вводится для сохранения автомобильных дорог города, которые весной подвержены переувлажнению и на них от проезда тяжелых машин могут появиться ямы.

Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, на машины, которые перевозят продукты, лекарства, топливо, почту.

Подобный запрет будет введен и летом - с 20 мая по 31 августа, но только в том случае, если температура воздуха будет превышать +32 градуса.