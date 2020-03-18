В Сургутском районе в ДТП попали сразу 6 автомобилей

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
ДТП на 48 км автодороги &quot;Нефтеюганск-Сургут&quot; в Сургутском районе (2020) | Фото: ОМВД России по Сургутскому району

В Сургутском районе в ДТП попали сразу 6 автомобилей

В Сургутском районе на 48 км автодороги "Нефтеюганск - Сургут" произошло ДТП с участием сразу шести автомобильных средств. Пассажиры и один из водителей получили телесные повреждения различной степени тяжести. К счастью, жертв удалось избежать.

ДТП на 48 км автодороги "Нефтеюганск-Сургут" в Сургутском районе(2020)|Фото: ОМВД России по Сургутскому районуДТП на 48 км автодороги "Нефтеюганск-Сургут" в Сургутском районе(2020)|Фото: ОМВД России по Сургутскому районуДТП на 48 км автодороги "Нефтеюганск-Сургут" в Сургутском районе(2020)|Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МВД России по ХМАО-Югре, инцидент произошел 18 марта в 7.50 утра. "Рено Логан" двигался в сторону Нефтеюганска из Сургута и, по предварительной информации ОМВД России по Сургутскому району, превысил безопасную скорость, из-за чего выехал на встречку и столкнулся с "Тойота Аурис", а затем и с автомобилями "Лексус" и "БМВ" после чего произошло опрокидывание "Рено". В ходе ДТП от "Рено Логан" отлетело колесо и попало в автомобиль "Ниссан", а затем машина виновника инцидента столкнулась с автомобилем "Скания".

В настоящее время проводится проверка, устанавливающая причины ДТП. Водитель и два пассажира "Рено Логан" отделались телесными повреждениями различной степени тяжести и были госпитализированы. Жертв нет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Сургутском районе в ДТП попали сразу 6 автомобилей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, трасса Нефтеюганск-Сургут



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети