В Сургутском районе в ДТП попали сразу 6 автомобилей

В Сургутском районе на 48 км автодороги "Нефтеюганск - Сургут" произошло ДТП с участием сразу шести автомобильных средств. Пассажиры и один из водителей получили телесные повреждения различной степени тяжести. К счастью, жертв удалось избежать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МВД России по ХМАО-Югре, инцидент произошел 18 марта в 7.50 утра. "Рено Логан" двигался в сторону Нефтеюганска из Сургута и, по предварительной информации ОМВД России по Сургутскому району, превысил безопасную скорость, из-за чего выехал на встречку и столкнулся с "Тойота Аурис", а затем и с автомобилями "Лексус" и "БМВ" после чего произошло опрокидывание "Рено". В ходе ДТП от "Рено Логан" отлетело колесо и попало в автомобиль "Ниссан", а затем машина виновника инцидента столкнулась с автомобилем "Скания".

В настоящее время проводится проверка, устанавливающая причины ДТП. Водитель и два пассажира "Рено Логан" отделались телесными повреждениями различной степени тяжести и были госпитализированы. Жертв нет.