Разворачивается дискуссия: на что потратить средства ФНБ – Путин

Президент России рассказал о начавшейся дискуссии о том, на что начать тратить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ). В нем, напомним, аккумулируются дополнительные нефтегазовые доходы, это основной финансовый резерв страны.

"У нас ведь наш Фонд национального благосостояния уже превысил 7% ВВП: 7,3%. Летом следующего года, в июле по-моему, будет зачисление на счета и у нас наступает момент, когда мы, а мы об этом договорились раньше, было принято решение, если вот эти резервные фонды, резервный фонд у нас один остался, это ФНБ, превышает 7%, мы начинаем более активно оттуда тратить. Вопрос, на что: на инвестиции, на поддержку определённых групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается", - рассказал Владимир Путин в интервью ТАСС.

Стоит отметить, что эта информация не совсем соответствует действительности: размер ФНБ превысит 7% ВВП только после 1 октября 2020 года, когда на его счета будут перечислены допдоходы за 2019 год (2,9 трлн руб.). На 1 января размер ФНБ составлял 7,7 трлн руб., из них на счетах Банка России – 6,1 трлн руб. (это 5,4% ВВП на 2020 год).

Кроме того, президент не упомянул, что значительная часть средств ФНБ и так будет израсходована уже в этом году – на покупку у ЦБ 50% плюс одной голосующей акции Сбербанка. Средства, вырученные от сделки, будут направлены в бюджет – на финансирование ранее предложенных президентом мер поддержки населения (маткапитал за первенца, поддержка семей, горячее питание в школах и т.д.). Планируется, что средств хватит примерно на три года (оптимистичный прогноз, сделанный до падения рубля, цен на нефть и эпидемии коронавируса).