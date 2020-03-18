Куйвашев обратился к свердловчанам после введения особого режима: "Не поддавайтесь панике!"

Губернатор Евгений Куйвашев выступил с обращением к жителям Свердловской области после введения в регионе режима повышенной готовности из-за нового китайского коронавируса.

Напомним, сегодня глава региона подписал указ о введении дополнительной защиты от этой болезни. В частности, до 12 апреля в области ограничено проведение мероприятий численностью более 50 человек, предусмотрены и другие меры.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в своем обращении к уральцам Евгений Куйвашев коротко рассказал о содержании своего указа. Губернатор призвал приложить все усилия к тому, чтобы ситуация на Среднем Урале оставалась стабильной.

"Не доверяйте непроверенной информации, не поддавайтесь панике и не тратьте семейный бюджет на покупку продуктов и медикаментов впрок. Никакой необходимости в этом нет, ситуация и с заболеваемостью, и с поставками продовольствия и лекарств у нас стабильна. А главное, я призываю вас соблюдать простые и надежные правила: ограничивать контакты, проветривать помещения, мыть руки. Давайте беречь свое здоровье и здоровье своих близких", - отметил Евгений Куйвашев.

Накануне в Екатеринбурге был официально зарегистрирован первый случай коронавируса. Сегодня появилась информация еще о пяти заболевших в уральской столице, но официального подтверждения этому пока нет.