В курганском микрорайоне Рябково пьяный водитель разбился об дерево и отказался ложиться в больницу

В Кургане пьяный водитель 1985 года рождения на "десятке" врезался в дерево.

ДТП произошло ночью 17 марта в микрорайоне Рябково у дома №4 по улице Карбышева, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Водитель ехал со стороны улицы 9 МАя, потерял управление и наехал на дерево.

Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, мужчина отказался от прохождения теста на алкоголь. Он получил травмы, однако от госпитализации в больницу также отказался.