На Украине из-за некачественного лечения от коронавируса умерла молодая женщина

Вечером 17 марта в Черновцах умерла 33-летняя женщина, которая находилась в больнице с подозрением на коронавирус.

В Черновицкой ОГА заявили, что смерть наступила в результате хронической неврологической патологии, не связанной с коронавирусом. Однако уже после смерти диагноз подтвердился. То есть на Украине официально два человека умерли от коронавируса. Еще 14 больны, но, как многие заявляют, это связано с очень малым количеством проведенных тестов.

Вчера главный редактор газеты днепропетровской газеты "Горожанин" Виталий Теплов написал в Facebook,что "с начала эпидемии проведено 94 теста на всю страну. Логично, что эпидемии у нас нет".

Также на днях Юлия Тимошенко, воспользовавшись удобным случаем, заявила, что она точно знает, что власти скрывают реальное число заболевших и даже умерших, которое намного больше официально озвучиваемых.

Что касается умершей женщины, то первые симптомы у нее появились 7 марта. Врач прописал антибиотики, но самочувствие только ухудшалось. Позже была обнаружена двусторонняя пневмония, но в отделении пульмонологии послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке - все хорошо. И ее отправили домой. Вскоре ей стало совсем плохо, и ее направили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. А позже начался судорожный приступ из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи и интоксикации организма. Вскоре наступила смерть.

Напомним, первый случай смерти от коронавируса на Украине был в Житомирской области, где умерла 71-летняя женщина. В то же время первый заболевший коронавирусом из Черновцов уже выздоровел. У него получен отрицательный результат. Через два дня, после второго теста, об этом объявят официально.

На сегодняшний день в стране подтверждены 14 случаев заболевания.

Напомним, на Украине с 12 марта действует карантин, а с 17 марта приостановлено пассажирское сообщение со всеми странами и запрещен въезд иностранцам.